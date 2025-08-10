„Drumul spre pace în Ucraina nu poate fi decis fără Ucraina”, se arată într-o declarație comună emisă de liderii Marii Britanii, Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Finlandei și ai Comisiei Europene, notează BBC.

Mesajul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni vineri cu președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru a încerca din nou să pună capăt războiului.

Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea că Ucraina nu va fi invitată la propriile discuții de pace, afirmând că orice acord fără Kiev ar fi „decizii moarte”.

Un oficial de la Casa Albă a declarat sâmbătă seara că Trump ar fi dispus să organizeze o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski, dar deocamdată, discuțiile sunt doar între cei doi lideri, conform cererii inițiale a Moscovei.

Trump a sugerat anterior că ar putea începe negocierile doar cu Putin, menționând și posibilitatea unui „schimb de teritorii” pentru a ajunge la un acord.

„Nu vom recompensa Rusia pentru ceea ce a făcut. Orice decizie împotriva noastră, orice decizie fără Ucraina, este o decizie împotriva păcii”, a respins cu fermitate ideea, liderul ucrainean Volodimir Zelenski