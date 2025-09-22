În exclusivitatea la REALITATEA PLUS, Elena Udrea a comentat situația penibilă în care au fost Oana Țoiu și Daniel David în Statele Unite. Fostul ministru al Turismului este de părere că am ajuns să fim conduși de oameni incompetenți din ONG-urile lui George Soroș. De altfel, atacul îl vizează și pe președintele Nicușor Dan, care refuză să participe la cel mai important eveniment de la ONU.

„Din păcate s-a ajuns să fim conduși de oameni care nu au avut niciun fel de experiență înainte de a ajunge în funcțiile astea atât de importante. Nu au avut decât experiență de ONG-știi în ONG-urile lui Soroș, și contextul politic, mă rog, pregătit cu mulți ani înainte de când se tot decimează adevăratul lider și politic al țării, a făcut ca oamenii aceștia să ne reprezinte și să reprezinte interesele României astăzi, când avem o conjunctură internațională în care am avut nevoie de lideri puternici.

Astea sunt rezultatele acestei politici dusă de Soroș în România încă după 1989 – să aducă în conducerea țării oameni lipsiți de orice competență și care sunt doar niște păpuși manevrate de Soroș și care răspund intereselor lui. Aici suntem, din păcate, nu cred că USR-ul ar fi trebuit să fie luat la guvernare”, a declarat Udrea la Realitatea PLUS.