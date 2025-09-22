Fostul ministru Elena Udrea crede că Justiția își va face treaba în dosarul generalilor statului paralel – Florian Coldea și Dumitru Dumbravă – și că „foarte curând vom vedea cum se curăță lucrurile”. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Udrea a afirmat că, în ultima vreme, a observat o serie de decizii „curajoase” ale magistraților, care i-au dat speranțe.

„Mai sunt sincope în Justiție și mai funcționează, uneori, în funcție de cei care sunt în cauză, dar remarc o serie de schimbări importante în bine. Am văzut decizii extrem de curajoase de la ICCJ și cred că și de la Curtea de Apel București”, a spus Udrea, exprimându-și speranța că sistemul judiciar se îndreaptă spre o reformă reală.

Referindu-se la Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, figuri controversate asociate cu influența serviciilor în Justiție, Udrea a declarat: „Nu știu care este situația domnului Coldea și Dumbravă, însă chiar dacă ar mai fi rămășițe ale sistemului prin justiție, înclin să cred că foarte curând vom vedea cum se curăță lucrurile și cum oamenii aceștia, cei care au mai rămas dintre ei, fiindcă mulți s-au pensionat, se vor retrage singuri.”

Elena Udrea, dezvăluire bombă. Cum a fost scoasă din închisoare ca să fie audiată în dosarul Coldea: CU PLACERE am dat declarații! – VIDEO

În încheiere, Elena Udrea a transmis un mesaj de încredere: „Mai degrabă înclin să am încredere pe mai departe.”