Nu se va mai măsura temperatura elevilor la intrarea la cursuri, din toamnă, a declarat Dragoș Garofil, secretar de stat în Ministerul Sănătății, la dezbaterea despre începutul anului școlar organizată de Senat. Acesta a spus că termometrizarea este ineficientă în cazul copiilor și al elevilor care vor merge din 14 septembrie la școală.

„Legat de termometrizare pot să vă spun că am avut o discuție foarte lungă. Termometrizarea, după cum știți în prezent, este recomandată în instituții, în supermarketuri, aduce un plus. Însă în cazul școlilor, cum foarte bine a remarcat domnul rector, faptul că într-un interval extrem de scurt, la începutul orelor se prezintă un număr foarte mare de elevi sau studenți, termometrizarea la elevi, la intrare, în absența acelor termo-scanere din aeroport care cu siguranță nu vor fi indisponibile în cele 17.000 de școli, ar produce colmatarea intrărilor și ceea ce am câștiga prin eventualitatea depistării unor copii febrili, am pierde prin aglomerarea la intrare și imposibilitatea, practic, a unei separări a grupurilor, pe care ne-o dorim.

Una din măsurile esențiale din acest ghid este de a separa pe cât posibil grupurile, o clasă reprezintă un grup. Interacțiunea între clase trebuie să fie cât mai mică, astfel încât atunci când apare un caz el să poată fi izolat la nivelul acelei clase.

Legat de termometrizare, știm iarăși din practică, copiii fac forme ușoare de boală, majoritatea sunt asimptomatici și atunci termometrizarea în cazul lor nu ar aduce… nu are o sensibilitate mare și este ineficientă. Deci termometrizarea la intrare nu va face parte din ghid”, a spus Garofil.

Triajul se va face acasă

Garofil a mai explicat că autoritățile vor insista pentru ca un triaj să fie făcut de părinți, acasă.

„Vom încerca să responsabilizam părinții, în compensație și un triaj zilnic va trebui să fie făcut acasă. Părintele să evalueze starea de sănătate, să termometrizeze copilul, atunci când are febră sau prezintă simptome respiratorii copilul nu trebuie adus la școală. Este o măsură obligatorie, de bun simț, dar pe care, din păcate, știm cu toții că în anii trecuți nu s-a aplicat niciodată și copiii răciți, tușind, cu febră, cu antibiotice, cu tratament erau aduci la școală.

În condițiile acestea de pandemie va trebui să înțelegem acest aspect, că nu se pot aduce copiii febrili la școală sau cu simptome respiratorii, trebuie ca întreaga societate să fie responsabilizată.

Nu este o misiune pe care să o poată duce Ministerul Educației sau Ministerul Sănătății sau la nivel local, este o misiune pe care o avem cu toții ca societate și trebuie să comunicăm foarte bine în acest sens să fim responsabili de la decidenți la cadre didactice elevii și părinți”, a spus oficialul

Testarea elevilor nu ar avea relevanţă

Dragoș Garofil a explicat că testarea elevilor nu ar avea niciun efect și că nu ar putea să ducă la niciun rezultat care să fie folosit în luarea vreunei decizii.

„Legat de testare a elevilor. Nu se efectuează și nimeni nu a efectuat o testare pentru că nu are nicio relevanță, să testez persoane asimptomatice în mod aleatoriu, vei identifica un caz cel mult la mia de locuitori. Studiul de prevalență pe care îl realizează acum Institutul Național de Sănătate Ppublică are niște rezultate preliminare undeva la 2% din populație, mai puțin de 2% din populație are anticorpi deci nu se pot lua decizii pe astfel de cifre, dacă e 2 sau e 5% e același lucru. Suntem foarte departe de procentul de 60 – 70% necesar pentru imunizare în masă, deci în absența unui vaccin nu putem vorbi de imunizare în masă.