Investițiile în domeniul apei și apelor uzate sunt importante în România, însă mai avem foarte mult de recuperat, a declarat, miercuri, într-un simpozion de specialitate, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

‘Mereu mă gândesc și la această latură economică și la ce oportunități de business aduce odată cu politicile pe care le gestionăm în minister, la fel cum mă întreb mereu dacă nu cumva dăunăm mediului de afaceri în lipsa unei consultări adecvate sau având niște măsuri bine gândite înainte. Una peste alta, trag linie și pot spune că putem avea un mediu mai curat și, în același timp, putem avea un ecosistem economic mai stabil și mai sănătos. În legătură cu apa, o temă extrem de generoasă, cred că e bine să știm exact de unde am pornit și unde suntem (…) În urmă cu mai bine de 30 de ani, șansele să ai acces la o rețea de apă sau la o rețea de canalizare erau aproape nule. De acolo am pornit… Astăzi, când discutăm, am investit enorm, am recuperat enorm, dar în același timp, trebuie să fim sinceri și să spunem că mai avem încă foarte mult de recuperat, iar asta nu poate fi decât o oportunitate pentru mediul de afaceri, pentru companiile românești și nu numai, pentru cei care pun pe piață cele mai noi tehnologii. Și în domeniul gestionării apei lucrurile au evoluat, fără îndoială’, a afirmat Mircea Fechet.

Acesta a adăugat că România este foarte norocoasă din punct de vedere hidrografic, cu resurse însemnate de apă, atât în ceea ce privește apa subterană, cât și în ceea ce privește apa de suprafață. ‘În același timp, trebuie să nu ne batem joc de această resursă, trebuie să forțăm să economisim apa, trebuie să învățăm să refolosim apa. Iar spun cu regret, la aceste două capitole avem foarte mult de recuperat, ca să fiu politicos, însă cred că schimbările climatice ne învață deja că trebuie să fim mult mai prudenți în legătură cu folosirea apei’, a subliniat ministrul de resort.

În ceea ce privește domeniul deșeurilor de ambalaje, Fechet a punctat progresele din ultimul an și jumătate ale Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

‘E bine să adresez încă o mulțumire, dacă tot mă aflu la un moment de bilanț, care se referă la managementul deșeurilor și la Sistemul de Garanție-Returnare. Am mai spus-o și în trecut că modelul principal de inspirație a fost modelul german, cel care avea și are o performanță extraordinară în ceea ce privește rata de returnare a ambalajelor și în legătură cu care am spus mereu, chiar dacă unii au crezut că glumesc, dar mereu m-am întrebat de ce nu s-ar putea și în România, dacă se poate în Germania. Iată-ne un an și jumătate mai târziu, după ce am colectat câteva miliarde de ambalaje și după ce avem a opta lună la rând un procent de returnare de peste 80%. Putem să spunem, astăzi, că da, dacă în Germania se poate, dacă în alte state se poate, cu siguranță se poate și în România. Mă bucur să constat că românii au răspuns pozitiv la un astfel de proiect care nu doar că face România mai curată decât era acum doi ani, însă creează foarte multe locuri de muncă, creează foarte multe investiții, pentru că discutăm despre sute de milioane de euro investite deja și despre planul de afaceri al companiilor în România în materia reciclării aluminiului, a PET-urilor sau a sticlei’, a precizat Fechet.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat, miercuri, un simpozion dedicat gestionării apei și apelor uzate, la care au participat reprezentanți ai ministerelor de resort și ai mediului de afaceri.

AGERPRES