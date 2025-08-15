Un incident violent petrecut la Breaza, pe 17 iulie, este anchetat de procurori după ce trei polițiști și un jandarm sunt acuzați că au agresat o femeie reclamată de un vecin că ascultă muzica prea tare noaptea.

Potrivit femeii, oamenii legii au lovit-o cu pumnii, au tras-o de păr și au încătușat-o înainte de a o duce la secția de poliție, de unde a fost transferată la un spital de psihiatrie. Ea susține că a fost lăsată desculță, în pijama și plină de sânge.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe proprietate și de un vecin care a filmat cu telefonul mobil. În imagini, femeia strigă că polițiștii nu au dreptul să intre în curte și le amintește că există camere video.

Fiul victimei, aflat la București, a văzut totul pe telefon și a venit de urgență la Breaza. Femeia și-a scos certificat medico-legal care atestă leziuni ce necesită 5–6 zile de îngrijiri, dar a fost totuși amendată pentru tulburarea liniștii publice.

Ea a depus plângere împotriva celor patru la DNA, acuzând abuz în serviciu, purtare abuzivă și violare de domiciliu, și cere 100.000 de euro daune morale. Avocatul său susține că nu exista nicio justificare pentru folosirea forței împotriva unei femei de 57 de ani, singură în curtea casei, în rochie de noapte.

IPJ Prahova afirmă însă că intervenția a fost necesară pentru a împiedica un gest suicidar și că totul a fost filmat inclusiv cu bodycam-ul unui agent, imaginile urmând să fie analizate de anchetatori.

Sursa: Newsinn