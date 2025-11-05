Târgoviște devine, la începutul lunii noiembrie, capitala literaturii române. În perioada 6–7 noiembrie 2025, orașul găzduiește cea de-a LVII-a ediție a Festivalului-concurs Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, un eveniment de tradiție care adună scriitori, critici și iubitori de literatură din întreaga țară.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Târgovișteni, Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, și cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România.

Festivalul include patru secțiuni de creație literară – poezie, proză scurtă, teatru scurt și eseu – având ca scop descoperirea și promovarea noilor voci literare, dar și încurajarea dialogului între generații și stiluri.

Evenimentul se va încheia vineri, 7 noiembrie, cu festivitatea de premiere, programată la ora 11:00, în sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu”. După premiere vor avea loc lansări de carte și un recital muzical susținut de membrii Orchestrei Simfonice „Muntenia”.