O fetiță de 8 ani, dintr-o localitate din județul Brăila, a fost dată în căutare națională și internațională. Micuța a dispărut de acasă duminică dimineață.

„Astăzi, 24 august a.c., în jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 41 de ani, din localitatea Oprișenești, cu privire la faptul că nepoata sa, COTIGĂ VIOLETA-GEORGIANA, de 8 ani, a dispărut de la domiciliu, în jurul orei 06:30 și nu a mai fost găsită.

Potrivit IPJ Brăila, au fost constituite de îndată echipe operative mixte, formate din polițiști și jandarmi care desfășoară în aceste momente activități ample de căutare a minorei.

Semnalmentele fetei : 130 cm înălțime, 30-35 kg, păr șaten până în zona umerilor, are o cicatrice la ochiul drept, ochii căprui.

Îmbrăcăminte: pantaloni scurți inflorați, maiou alb, desculță.

Pentru COTIGĂ VIOLETA-GEORGIANA a fost solicitată căutarea la nivel naţional și internațional.

„Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care aceasta se află sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie!”, transmite IPJ Brăila.