Deputatul liberal Florin Roman susține că premierul Marcel Ciolacu – care este, totodată, și candidatul PSD la alegerile prezidențiale – „nu are nici o jena in a folosi instituțiile statului în campania electorală”. Surse politice au declarat pentru Realitatea Plus că Avocatul Poporului a contestat, joi, la Curtea Constituțională noua propunere legislativă, pentru Completarea Legii nr 223/2015, privind pensiile militare de stat, adoptată, luni, de Senat.

„Acum se folosește de Avocatul Poporului, doamna Reanta Weber, susținută de PSD, doar pentru a se răzbuna pe militari și proiectul de lege al PNL. Știind ca acolo sunt 4 judecători numiți de PSD, intuiți decizia CCR?”, acuză liberaul, într-o postare pe Facebook. Potrivit lui Florin Roman, Ciolacu a procedat la fel și atunci „când a scos-o din cursă pe mâna CCR, pe Diana Sosoaca, astfel încât să-l împingă pe George Simion în turul 2”.

„Nu a scăpat nici AEP, unde bătrânul pesedist, Toni Grebla, este scos la înaintare pentru a bloca referendumul lui Nicușor Dan pe București!”, a transmis deputatul PNL. Florin Roman, PNL: „Când dreapta se mobilizează, PSD pierde. Când PSD pierde, România câștigă”

Sursa: Realitatea Din PNL