În comuna Răzvad,în satul Valea Voievozilor, de lângă Târgoviște este alertă, după ce s-a descoperit că este posibil ca în localitatea sa fie un focar de rabie. Un câine, ce a mușcat două persoane, a murit, iar ulterior reprezentanții DSVSA Dâmbovița au aflat ca aceasta avea rabie. Acum toți proprietarii de animale din localitate sunt somați să vaccineze animalele.

În urma cu câteva zile în localitate un câine ciobănesc a mușcat doua persoane, ulterior animalul murind. În data de 4 aprilie după ce un reprezentant al DSVSA Dâmbovița a aflat de acest caz animalul a fost dezgropat si a fost testat pentru rabie dovedindu-se că acesta era purtator al periculosului virus, ce poate fi letal pentru om. cele doua persoane muscate de animal (proprietari ai câinelui) au fost vaccinate antirabic, dar în localitatea s-a deja alarma pentru că este posibil ca animalul bolnav să fi transmis boala si la alte animale din comunitate.

Administrația locală a anunțat deja ca urmează sa fie vaccinați câinii si pisicile din localitate.

Foto-Sediu Primăria Răzvad

„Dragii mei, tocmai am primit o informare de la DSVA Dambovita, cu privire la confirmarea unui caz de Rabie in satul Valea Voievozilor pe strada Musetoiu! De aceea va rog pe toti cei care nu ati vaccinat cainii sau pisicile din gospodarie sa luati legatura cat mai rapid cu dl Doctor Veterinar Simionescu in vederea vaccinarii lor! Totodata, va rog sa urmariti cu atentie starea animalelor de companie, pe care le aveti in gospodarie!

Referitor la animalul care a fost depistat cu Rabie, acesta a muscat 2 persoane, in curtea propietarului care au fost vaccinate Antirabic si acum sunt acasa, in afara oricarui pericol!”

A anunțat Emanuel Spătaru, edilul șef al comunei Răzvad.

Rabia are o perioadă de incubație de până la 60 de zile. Odată insalată boala, la om, este extrem de greu de tratat, de cele mai multe ori pacienții infectați, netratați încă din fazele incipeinte,decedând.