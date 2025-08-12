Fostul director Romsilva care și-a dat bonus de pensionare de 100 de mii de euro și apoi s-a reangajat a ajuns în atenția procurorilor DNA. Totul după ce o echipă de jurnaliști au denunțat jocurile pe care Teodor Țigan le făcea în interiorul companiei de stat.

Acum doi ani, Teodor Țigan s-a pensionat, însă s-a reangajat pe aceeași funcție în cadrul Direcției Silvice Arad, care sub conducerea sa a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 14 milioane de lei. Cu toate acestea, în 2023, fostul director a încasat 74.000 de lei din pensie și alți 825.000 de lei din salariu, dar și o primă de pensionare de aproximativ 500.000 de lei.

Anul acesta, contractul de muncă al lui Teodor Țigan nu a mai fost prelungit. Fostul director a dat în judecată instituția, chiar dacă timp de doi ani s-a bucurat de venituri uriașe cumulate atât din pensie, cât și din salariu.

Conform ultimei declarații de avere, Teodor Țigan are trei case și cinci apartamente în Arad și un altul în Bihor. În plus, fostul director Romsilva mai are în Arad cinci terenuri agricole și alte cinci intravilane.

Potrivit documentului, Teodor Țigan are două autoturisme și bijuterii de aur în valoare de aproximativ 50 de mii de euro. Cu toate veniturile uriașe, superbugetarul care a pus monopol pe Romsilva are doar 10.000 de euro la bancă și are și o datorie de 50 de mii de dolari.