Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul și au presat continuu.

România, care a abordat partida în aceeași formulă ca în meciul amical cu Canada (0-3), a arătat prea puțin pentru a emite pretenții la mai mult.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a deschis scorul rapid, după 91 de secunde, prin Drăguș, scăpat singur după o pasă greșită a lui Kousoulos.

Ciprioții au replicat imediat, dar portarul Moldovan a reținut inspirat la 6 metri în fața lui Pittas (3).

Drăguș s-a aflat din nou în prim plan (8), dar a șutat slab din întoarcere și Fabiano a reținut.

În min. 18, Drăguș a fost lansat excelent de Răzvan Marin și a trimis cu boltă, peste portar, dublând avantajul României.

Echipa noastră a cedat inițiativa și gazdele au început să amenințe poarta lui Moldovan. Pileas (19) a șutat de la 22 de metri, dar Moldovan a prins. Portarul lui Oviedo a intervenit salutar, deviind în corner, mingea șutată de Tzionis (UTA Arad) în min. 24 Tzionis, cu efect la colțul lung.

Cipru a redus din diferență în min. 29, când Loizou a reluat de la bara a doua șutul centrare al lui Kastanos.

România putea intra la cabine cu un avans de două goluri, dar Man a ratat singur cu portarul Fabiano (41).

În partea secundă, Cipru a presat și mai mult, tricolorii nereușind să își creeze nicio ocazie decentă.

Moldovan s-a aflat la post la voleu trimis de Tzionis (52).

În min. 76, după o minge pierdută de Man, Charalampous a trimis în poartă la o minge așezată de Kakoulli.

Gazdele puteau da lovitura în ultimele minute (90+2), când Pittas a scăpat singur, dar a trimis slab și Moldovan a apărat.

În alt meci, Austria a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-1, în deplasare, cele două echipe fiind la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii mai au șansa barajului din primăvară.

România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria.