Franța traversează un val de proteste de amploare, care a paralizat marile orașe și a scos în stradă zeci de mii de oameni. Sindicatele au anunțat o zi națională de blocaj, sub sloganul „Bloquons Tout” („Să blocăm totul”), cu greve în transporturi, boicoturi comerciale și posibile ocupări ale unor instituții.

Ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau, a avertizat că 80.000 de jandarmi și polițiști au fost mobilizați și că „niciun blocaj nu va fi tolerat”.

Potrivit Prefecturii Poliției din Paris, mai multe persoane au fost reținute. La Lyon, confruntările au escaladat după ce un grup de aproximativ o sută de protestatari s-a ciocnit cu forțele de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene. Numeroase bănci, agenții de muncă temporară și magazine și-au baricadat vitrinele în așteptarea violențelor.

Sindicatele din transporturi, printre care SUD-Rail și CGT-Cheminots, au anunțat oprirea trenurilor, iar sectorul aeronautic a cerut blocarea activității pe aeroporturi. Organizatorii estimează participarea a peste 100.000 de manifestanți la nivel național.

Atmosfera tensionată s-a extins și la Palatul Élysée. Opoziția cere deschis plecarea președintelui Emmanuel Macron. „Macron este acum singur în fața poporului. Și el trebuie să plece”, a scris pe rețelele sociale Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France Insoumise.