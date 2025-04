Liderul suveraniștilor români nu va participa nici la dezbaterea de marți seară de la televiziunea națională, unde au fost invitați toți cei 11 candidați la alegerile de duminică. George Simion a spus că nu va participa la nicio dezbatere până pe 4 Mai.

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, a explicat marți, 29 aprilie, într-un podcast de ce nu participă la dezbaterile cu ceilalți candidați.

„Nu merg la vreo dezbatere până pe 4 mai. Tocmai am vorbit cu vreo 10 publicații internaționale. Nu am foarte mult timp și nici nu-mi face cinste să stau lângă respectivii care au făcut ce au făcut aseară”, a declarat Simion.

Întrebat dacă s-a gândit la oamenii care voiau să îl vadă la dezbatere, Simion a răspuns:

„M-am gândit și am făcut ce ar fi vrut ei să fac. Sunt foarte bucuros că am decis așa, în urma reacțiilor oamenilor noștri și a ceea ce s-a întâmplat în platou. Am folosit cele 30 de secunde în cel mai util mod posibil, ceilalți au stat 3 ore și s-au făcut de râs. O să fie important ce spun alegătorii când merg la vot”.

„Cred că domnul Georgescu și-a afirmat susținerea pentru mine”

Realizatorul podcastului, l-a întrebat pe candidatul AUR „unde este dl. Călin Georgescu? Nu l-am văzut afirmând susținerea pentru dv”.

„Probabil la el acasă. Vă imaginați că el nu votează George Simion? Există diferite strategii electorale, cred că oamenii au înțeles. Nu am să vă dau o foaie de parcurs și nu cred că el dă socoteală pe unde a fost. El a fost victima unor abuzuri, precum și Bogdan Peșchir, umilit de un stat cu accente autoritare. Cred că dl Georgescu și-a afirmat susținerea pentru mine, cred că strategia adoptată este una benefică ce ne va aduce primul loc și câștigarea alegerilor repetate”, a răspuns Simion.

Întrebat de unde a avut datele românilor care au primit mesaje din partea sa, Simion a explicat că „din Registrul Electoral care este pus la dispoziția partidelor”:

„Avem datele tuturor cetățenilor României după cum le au și celelalte partide. Există o lege care permite partidelor să aibă acces la date. Marea problemă este că sunt foarte multe persoane decedate. Este un lucru bun că se face o anchetă”.

Sursa: Realitatea din AUR