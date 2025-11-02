Declarațiile liderului suveranist, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.

Știți ce face la această oră Nicușor Dan? E prezent la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală pentru Primăria Generală a Capitalei. Total neconstituțional, total în afara fișei postului, total imoral. De neimaginat în alte timpuri, când un astfel de gest ar fi provocat imediat suspendarea. Cum e de neconceput și anularea alegerilor.

Vreau să mulțumesc SPP pentru că, începând de azi, îmi asigură securitatea. Este un lucru important. (…) S-au împlinit 50 de zile de când am primit un val de amenințări cu moartea și șefii burtoși ai Poliției Române, care-și bat joc de subordonați, de țară, care sunt aleși acolo pe criterii de șorțulețe, nu pe criterii de merit, nu au făcut nici măcar o audiere. Pentru că noi cei de la AUR nu avem condiții egale.

Noi ne-am ridicat prin muncă, prin credință, prin curaj, ei s-au ridicat prin hoție, prin minciună și prin manipulare. Noi am vorbit cu poporul, ei au vorbit cu Macron și cu Ursula. Noi am mers prin sate și orașe, ei au mers prin birouri și prin jocuri de culise. Noi n-am mințit niciodată poporul român, le-am spus oamenilor adevărul chiar și atunci când era greu. Acum avem o majoritate care se lămurește.

Le-am spus românilor că nu putem construi nimic dacă nu curățăm mai întâi mizeria de la vârful statului. Și nu ne-am înșelat: azi toată lumea vorbește despre corupție, despre impostură, despre lipsa de moralitate.