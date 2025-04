Cea de-a treia ediție a conferinței Make Europe Great Again (MEGA) a avut loc vineri, 25 aprilie, la Salonic, Grecia, reunind lideri suveraniști din Europa și alte părți ale lumii. Evenimentul a fost marcat de discursuri care au subliniat apărarea suveranității naționale, valorilor creștine și promovarea unui „continent puternic și unit”.

George Simion, liderul AUR și vicepreședinte al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a fost una dintre figurile centrale ale conferinței.

„După cum știți, avem o lovitură de stat în curs în România. Am spus asta săptămâna trecută la Washington, iar adversarii noștri politici au spus că am atacat România și că am jignit poporul român. În opinia mea, am spus adevărul și nimic altceva decât adevărul„, a declarat Simion în deschiderea discursului său.

Liderul AUR a continuat cu un apel la unitate în cadrul mișcării MEGA, pe care a descris-o ca fiind un răspuns împotriva globalismului: „Uniți suntem mișcarea MEGA. Uniți suntem puternici. Avem datoria să ne apărăm moștenirea creștină și să apărăm adevărul. Avem datoria să reconstruim zidurile Ierusalimului și să reconstruim și să facem din nou măreț continentul nostru.„

În cadrul conferinței, Simion a făcut referire la alegerile programate pentru 18 mai în România, Polonia și Portugalia, exprimându-și îngrijorarea privind procesele democratice. El a criticat anularea alegerilor prezidențiale în România, afirmând că astfel de practici pot fi replicate și în alte țări europene.

Numeroase figuri importante ale mișcării suveraniste europene au luat cuvântul în cadrul evenimentului, manifestându-și sprijinul pentru inițiativa MEGA și exprimându-și solidaritatea cu George Simion în contextul alegerilor prezidențiale din România.

Europarlamentarul grec Emmanouil Fragkos a subliniat că „Make Europe Great Again nu este doar un slogan” ci „o promisiune” care „a devenit o mișcare care a ajuns în toată Europa.„

Rob Roos, alt participant la conferință, a pus sub semnul întrebării realizările actuale ale Uniunii Europene: „Uniunea Europeană a fost fondată pe o promisiune nobilă: să aducă pace, stabilitate și prosperitate prin cooperare. Dar uitați-vă în jur astăzi. Mai există pace? Mai există stabilitate? Mai trăim în prosperitate?„

Antonio Tânger Corrêa, europarlamentar portughez, și-a exprimat sprijinul pentru Simion, declarând: „Pentru că nu văd nicio altă posibilitate pentru alegerile din România, cu excepția uneia: Tu să fii președintele României.„

Marina Ragus, vicepreședinte al Adunării Naționale din Serbia, a avertizat că „pericolul vine din interiorul nostru: din nepăsare, din compromisuri, din tăcerea noastră„, subliniind că „nu mai este doar România sau Serbia, acum este toată Europa în pericol.„

Ryszard Czarnecki, fost vicepreședinte al Parlamentului European, a descris participanții la MEGA ca fiind „apărătorii libertății”, afirmând că „nu există o Europă reală fără libertate.„

Deputatul AUR Cosmin Corendea a subliniat importanța unității în jurul valorilor comune: „Valorile și principiile, unificarea în jurul creștinismului și adevăratelor valori europene, ne adună aici, astăzi.„

În încheierea conferinței, europarlamentarul AUR Adrian Axinia a tras un semnal de alarmă privind situația din România: „Alegerile au fost anulate. Candidatul aflat pe primul loc în sondaje a fost interzis să candideze. Jurnaliștii sunt cenzurați, conturile lor de social media fiind șterse„. El a avertizat că „un experiment foarte periculos” se desfășoară în România, cu „sprijinul deplin al Bruxelles-ului„, sugerând că aceste practici ar putea fi replicate și în alte țări europene dacă nu sunt contestate.

Conferința MEGA de la Salonic a reprezentat o manifestare a curentului suveranist și conservator care câștigă teren în toate țările membre ale Uniunii Europene, cu participanți uniți în viziunea lor pentru o „Europă a națiunilor” și în opoziția față de ceea ce ei percep ca politici globaliste ale instituțiilor europene.

De remarcat că în timpul desfășurării conferinței, noi evoluții au avut loc în legătură cu bătălia judiciară din România privind alegerile prezidențiale. Simion a făcut referire la aceste evenimente în discursul său: „(…) ieri, un judecător de la o instanță importantă din România a decis să anuleze decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor, iar astăzi, doborând recordul mondial al tuturor instanțelor, al tuturor curților de justiție din România, au menținut și confirmat anularea alegerilor fără a prezenta nicio dovadă.„

Acest eveniment a constituit un exemplu elocvent al atacului brutal asupra statului de drept în Europa, întărind apelul mișcării MEGA la solidaritate, mobilizare și apărarea fermă a democrației și suveranității naționale.