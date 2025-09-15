Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj de solidaritate către cadrele didactice în contextul nemulțumirilor tot mai accentuate din sistemul de învățământ. Într-o declarație adresată în special profesorilor care acum regretă că l-au votat pe Nicușor Dan, liderul suveranist a făcutun apel la unitate pentru construirea unui viitor comun.

Întrebat ce le transmite celor care l-au votat pe Nicușor Dan și acum regretă alegerea, George Simion a declarat:

„Îi respectăm și le spunem că nu contează cum au votat, important este să vedem cum ne facem un viitor în țara noastră. Este timpul să ne dăm mână cu mână pentru România, pentru viitorul învățământului, dacă ne dorim să avem o țară. Nu mai contează ce a fost, cu siguranță eu nu sunt perfect, poate că am făcut lucruri care, transmise într-un anumit fel pe televiziuni, v-au speriat. Important este să privim către viitor, nu către trecut.”

Mesajul vine în contextul în care tot mai mulți profesori se alătură protestelor pentru condiții mai bune în educație, iar liderii politici sunt presați să ofere soluții concrete. George Simion a subliniat că este momentul ca toate forțele politice și civice să se concentreze pe reformarea sistemului educațional.

Sursa: Realitatea din AUR