Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, avertizează că România se află într-o derivă antidemocratică, în care instituțiile de forță nu mai apără legea, ci doar puterea politică.

„Instituțiile de forță din București discriminează opoziția politică din România”, afirmă Simion, care cere intervenția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) după ce sediul central al AUR a fost vandalizat.

„Ieri, 30 octombrie, fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind ‘teroristă’. Până în acest moment, poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare”, explică liderul AUR.

Simion reamintește că a depus anterior o plângere penală pentru amenințări cu moartea, fără ca autoritățile să reacționeze: „Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent.”

„Poliția nu își face datoria, serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența; sunt preocupate probabil cu fabricarea de dosare politice împotriva celor care, conform spuselor lui Nicușor Dan, stau prea bine în sondaje și trebuie ‘să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi’”, susține președintele AUR.

Acesta atrage atenția că lipsa de reacție a autorităților afectează grav cadrul democratic: „Dacă lipsa de reacție față de atacurile bazate pe opiniile noastre politice va continua, iar în fruntea statului român vor rămâne figuri cu atitudini și acțiuni anti-americane și antidemocratice, vom considera că partidul nostru nu își poate îndeplini obiectivele conform cadrului statutar, în lipsa unui cadru democratic temeinic.”

„Reamintesc că România este considerată a fi un regim hibrid din cauza evenimentelor din 2024 și 2025 – începute prin comasarea alegerilor, interzicerea unor candidați și anularea de alegeri. Gradual, vom lua toate măsurile pentru protecția personală și pentru revenirea la un climat democratic”, a conchis George Simion.