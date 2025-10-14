Liderul suveraniștilor, George Simion, a anunțat că vrea să facă un referendum pentru desființarea Curții Constituționale. Liderul AUR i-a spus jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, că acest demers va începe în această lună și crede cu tărie că va strânge cele 500 de mii de semnături necesare pentru această inițiativă.

Liderul suveranist a afirmat că demersul AUR de a solicita o consultare cetățenească națională privind desființarea Curții Constituționale se bazează pe datele care arată că CCR nu se mai bucură de încrederea românilor, după scandalul anulării alegerilor din decembrie 2024, pentru a bloca victoria previzibilă a lui Călin Georgescu.