Germania accelerează procesul de modernizare militară, obiectivul ministrului Apărării, Boris Pistorius, fiind ca țara să fie pregătită, până cel târziu în 2029, pentru un posibil scenariu de confruntare cu Rusia.

Până la finalul acestui an, comisia bugetară a Bundestagului este aşteptată să aprobe peste 50 de programe majore de apărare.

Pe lângă investiţiile logistice (de la mijloace de transport şi echipamente pentru teren, până la infrastructură mobilă pentru operaţiuni), armata are în vedere proiecte care vizează îmbunătățirea capacității de reacţie şi protecţie a forţelor armate.

Pe lista prioritară a armatei germane se află bindate Puma, sisteme antiaeriene Iris-T, radare moderne și fregate pentru marină.

În paralel, Armata Germană investește sume importante în capacități digitale, de colectare și analiză a datelor cu ajutorul inteligenței artificiale.

De asemenea, inspirată de lecțiile războiului din Ucraina, Armata Germană mizează și pe drone kamikatze, printr-o comandă de până la 12.000 de unități, proiectate împreună cu Rheinmetall și mai multe start-up-uri tehnologice.

Potrivit Radio România Actualități, Germania va mai cumpăra și 3 aeronave dotate cu sistemul de supraveghere Pegasus, capabile să intercepteze semnale radio și radar, chiar până spre zona Moscovei.

O altă prioritate este și apărarea antidrone cu laser, armata intenționând ca în acest an să achiziționeze astfel de sisteme de apărare în valoare de peste 500 milioane de euro.

Armata va investi și în drone maritime, utile atât pentru atac, cât și pentru supraveghere în Marea Baltică.