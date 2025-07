Moțiunea de cenzură inițiată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen a fost supusă votului astăzi în plenul Parlamentului European. Piperea consideră că moțiunea a scandalizat opinia publică și europarlamentarii, fără ca aceștia să manifeste repulsie împotriva ilegalităților comise de președinta Comisiei.

Europarlamentarul AUR a declarat că „azi e ziua votului asupra moțiunii de cenzură contra Ursulei von der Leyen” și că vor fi multe declarații de presă, dar nu și alte dezbateri parlamentare. „Votul va dura, practic, un minut”, a precizat Piperea.

Criticile privind contractele de vaccinuri

Gheorghe Piperea susține că opinia publică a fost scandalizată descoperind că „s-a pus pe soclu un idol fals, în persoana Ursulei” și nu va afla decât cu pipeta și târziu ce a fost atât de grav în conținutul SMS-urilor dintre Ursula von der Leyen și Bourla. Prin aceste mesaje s-a negociat, potrivit europarlamentarului AUR, achiziția cu 35 de miliarde de euro a unor „seruri experimentale și inutile & nocive”.

Piperea a criticat faptul că von der Leyen a refuzat să spună adevărul și „a preferat să atace persoana inițiatorului, cu insulte și clișee ieftine, într-un discurs jos, plin de minciuni”. El a exemplificat prin afirmația președintei Comisiei că toți reprezentanții celor 27 de state membre au știut mereu ce este în contractele de achiziție de vaccinuri.

Critica la adresa europarlamentarilor români

Europarlamentarul AUR și-a exprimat dificultatea de a accepta că 720 de europarlamentari nu sunt scandalizați că von der Leyen refuză să execute o decizie a justiției. „Ba unii, puțini, încă o aplaudă în picioare. Nu e nicio diferență marcantă, de altfel, între PE și Duma de Stat rusă aplaudându-l mereu pe Putin”, a declarat Piperea.

El a criticat în mod special cei 25 de eurodeputați români din „partidul-cartel psdpnlusrudmr”, care nu au semnat și nu vor vota moțiunea. Piperea i-a caracterizat drept „politicieni no face, no name, no number care sunt trimiși la Bruxelles & Strasbourg pe post de piesă de mobilier”.

Europarlamentarul AUR și-a încheiat declarația cu îndemnul „Hai Liberare!”, exprimându-și speranța într-o schimbare la nivelul conducerii Comisiei Europene.