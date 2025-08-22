Ministerul Mediului a publicat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Documentul cuprinde modificările introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, care reglementează noile măsuri pentru investițiile finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale.

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului acordat pentru achiziționarea autovehiculelor electrice sau a celor cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Suma a fost stabilită la 18.500 de lei și va putea fi accesată de persoanele fizice care își doresc să cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Pentru celelalte categorii de autovehicule, sprijinul financiar rămâne neschimbat. Astfel, ecotichetul este de 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică.

În cazul autovehiculelor hibride, valoarea ecotichetului este de 12.000 de lei, în timp ce pentru un autovehicul nou cu motor termic – inclusiv GPL sau GNC – ori pentru o motocicletă, sprijinul este de 10.000 de lei.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat că ajustarea valorii ecotichetului pentru electrice a fost necesară pentru ca un număr cât mai mare de români să poată beneficia de sprijin. Oficialul a subliniat că programul Rabla rămâne un instrument prin care cetățenii pot contribui la reducerea poluării și la tranziția spre mobilitate curată.

„Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de sprijin. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România”, a transmis ministrul.

În paralel, Ministerul Mediului lucrează la un cadru de finanțare mai stabil, care să fie susținut prin Fondul Social pentru Climă, pentru a asigura continuitatea și predictibilitatea programului Rabla în anii următori.

Sursa: Newsinn