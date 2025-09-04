Cresc tensiunile din interiorul Coaliției! Sorin Grindeanu a declarat că Bolojan nu este de neînlocuit și că PSD nu funcționează după ultimatumurile sale! Totuși, liderul social-democraților este de părere că Bolojan trebuie să își continue mandatul. De asemenea, a dezvăluit că premierul s-a abținut să amenințe cu demisia în fața lui Nicușor Dan.

Grindeanu: N-a spus la Cotroceni despre demisie.

Moderator: La Coaliție a zis de demisie?

Grindeanu: Da.

Grindeanu: Eu pot să vă spun cum funcționez eu și PSD-ul. Noi nu funcționăm după ultimatumuri. Punct.

Moderator: Ar fi o tragedie dacă domnul Bolojan și-ar da demisia?

Grindeanu: Nimeni nu e de neînlocuit, dar nu ar fi bine în acest moment. Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să continue ca prim-ministru pentru că are un mandat de dus la capăt. 02:27

