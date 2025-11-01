Guvernul condus de Ilie Bolojan lovește orașul Pucioasa prin noua rectificare bugetară negativă, care reduce cu 480.000 de lei sumele alocate localității din cotele de impozit pe venit.

Tăierea vine ca urmare a unei noi formule de calcul impuse de Ministerul Finanțelor, care ține cont exclusiv de populația înregistrată la recensământul din 2021 — cifre mai mici cu aproximativ 2.000 de persoane față de populația reală.

În practică, Guvernul consideră că Pucioasa „are nevoie de mai puțini bani”, deși este orașul din județul Dâmbovița cu cele mai multe proiecte europene în derulare și are nevoie de cofinanțări consistente.

Primarul Constantin Ana acuză lipsa de logică administrativă a Guvernului:

„Am atras peste un miliard de lei prin fonduri europene, am redus salarii, am crescut taxe, am făcut credite ca să dezvoltăm orașul, iar acum suntem pedepsiți pentru performanță.”

Edilul avertizează că noua metodologie riscă să ducă spre blocaj financiar tocmai orașele care au avut curajul să investească și să se dezvolte.

Guvernul Ilie Bolojan este criticat pentru că, în loc să sprijine administrațiile performante, taie fonduri în baza unor date statistice depășite, afectând direct capacitatea localităților de a-și finaliza proiectele europene.