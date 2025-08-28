Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, săptămâna viitoare, pe șase proiecte de acte normative, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că un proiect nou elaborat se referă la măsurile privind autorităţile de reglementare, care a fost separat de proiectul referitor la guvernanţa corporativă.

Proiectele intră în procedură de avizare în ministere, urmând ca acest proces să se încheie tot joi.

Vineri, de la ora 10:00, proiectele urmează să intre în avizarea Consiliului Economic şi Social, iar conform planului vineri după-amiază ar urma să fie aprobate într-o şedinţă de Guvern, urmat de un briefing de presă, a mai precizat Dogioiu.

Miercuri seară, premierul Ilie Bolojan declara că s-a ajuns la un acord în coaliție pentru susținerea Pachetului 2 de măsuri de redresare, care va curpinde cinci proiecte de reformă a administrației publice locale, pensiile magistraților, măsuri fiscale, reforma în sănătate și a companiilor de stat.

Potrivit acestuia, se dorește ca aceste propuneri să intre în vigoare de la 1 octombrie.