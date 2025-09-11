CS Dinamo Bucureşti a început cu stângul în noua ediţie a Ligii Campionilor la handbal masculin, după ce a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona, cu scorul de 33-30 (15-15 la pauză), miercuri seara, pe teren propriu, în Grupa A.

Campioana României a început bine şi a condus cu 5-3, 6-4 şi 7-5, dar l-a pierdut pe Robert Militaru (descalificat) şi a încasat patru goluri consecutive (7-9).

Scorul la pauză a fost egal, 15-15, iar în debutul reprizei secunde Dinamo a avut 17-15.

Oaspeţii au preluat controlul jocului, câştigând fără emoţii, cu 33-30.

Pentru Dinamo, cei mai buni marcatori au fost Haniel Vinicius Inoue Langaro și Andrii Akimenko, cu câte 5 goluri fiecare, precizează Agerpres.

Dinamo va juca următorul meci pe 17 septembrie, la Trondheim, cu echipa norvegiană Kolstad Handball.