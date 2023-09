Astazi este o zi speciala, ce aduce o forta suplimentara care ne impinge inainte, spre realizarea unor lucruri mari si importante. Luna face conjunctia lunara cu razboinicul Marte, de data aceasta in echitabila Balanta. Astfel ca putem realiza chiar mai mult daca colaboram pentru progres in loc sa actionam singuri.

Horoscopul zilei ne mai spune că va fi mai simplu decat de obicei sa ne intelegem cand Luna face sextil cu Venus in Leu, scotand la iveala latura noastra jucausa, in timp ce o cuadratura lunara finala cu Jupiter ne va ajuta sa incheiem lucrurile intr-o nota placuta.

Horoscop zilnic BERBEC

Unele emotii adanc ingropate pot fi rascolite de un vizitator din trecutul tau care poate aparea in viata ta pur si simplu, chiar si la usa de la intrare. Asta poate sa te nelinisteasca pe alocuri. Totusi, eliberarea acestor vechi sentimente reprezinta o dezvoltare pozitiva in cresterea ta personala. Te poti trezi directionat in alta zona si prietenul tau iti poate activa noi conceptii de viata. Poate fi o zi ciudata dar tare benefica.

Horoscopul zilei TAUR

In general tu ai tendinta sa fii destul de inalt conectat spiritual, insa azi te poti surprinde indoindu-te de conceptiile metafizice in care ai crezut de ani de zile. Asta te poate supara putin, pe masura ce indoiala iti aduce la lumina unele insecuritati. Nu te panica. Cu totii avem dubii in care ne indoim de orice. Gaseste ceva de facut care sa te distraga spre alte directii. Pana maine, increderea iti va fi restaurata. Unele studii suplimentare, totusi, pot continua sa iti intareasca convingerile.

Horoscop azi GEMENI

O conversatie intensa si emotionala cu un prieten sau cu o ruda poate scoate la iveala secrete si curata liniile de comunicatie pentru amandoi sau pentru tine si altii. Probabil ca ai subestimat pe cei apropiati de tine. O lunga plimbare sa jogging in cartierul tau se va dovedi benefica pentru tine, iti va limpezi capul si te vei alege si cu miscare pentru trupul tau.

Horoscop zilnic RAC

O conversatie la o intalnire cu prieteni apropiati poate lua o turnura sociala sau politica sau umanitara sau spirituala. Discutia poate fi asa de intensa incat la un moment dat sa vi se para ca e mai mult decat o banala conversatie. Poti simti ca vrei sa joci un rol activ in a aduce o diferenta in lume. Unii dintre voi vei duce mai departe acest impuls, unii nu, insa punctele voastre de vedere pot fi folosite si transformate in moduri pozitive.

Ce tip de bărbat ți se potrivește, în funcție de zodie. Horoscopul armoniei în dragoste

Horoscopul zilei LEU

Te poti simti cam presat de constrangeri de timp azi. Daca ai un deadline pe un proiect amanat, ai putea dori sa fie extins acest termen limita. Sau poate ai prea multe evenimente programate pentru azi si ai dori sa mai muti unele in alte zile. Energiile planetare te pot face sa simti ca timpul este condensat si ca nu iti ajunge. Te poti simti grabit sau obosit, deci esti rugat sa fii bland cu tine !

Horoscop azi FECIOARA

O reuniune de oameni interesati in subiecte sociale sau politice sau spirituale sau umanitare poate avea loc la tine sau undeva unde sa participi. Poate aparea si ideea strangerii de fonduri. Pot aparea unele discutii intense care iti pot trezi sentimente adanci si iti pot transforma viata intr-o anumita privinta. Nu vei privi lumea in acelasi fel din nou. Se numeste crestere – si chiar daca nu vei mai fi la fel, cu siguranta vei fi o versiune mai buna a ta.

Horoscop zilnic BALANTA

Desi de obicei tinzi spre a fi rational si a gasi moduri stiintifice de gandire, astazi ai putea sa te simti intuitiv si sa simti ca iti folosesti mai degraba abilitatile psihice la indemana. Asta poate fi o binecuvantare mixta. Fecioara este o zodie altruista si natura sa rationala serveste ca protectie de a se tot identifica cu cei mai putin norocosi din lume. Azi aceasta protectie este mult coborata, deci fii pregatit sa te identifici emotional cu toata lumea.

Și tu ai un talisman norocos: iată care este în funcție de zodia în care te-ai născut

Horoscopul zilei SCORPION

Aceasta poate fi o zi buna sa spui cuiva cat de mult tii la el/ea. Daca ai un prieten special, ii poti lua o atentie, o floare. Universul ne trimite ingeri sub multe forme. Poate ca e cineva ce te-a ajutat in multe ocazii si ti-a facut zilele ceva mai luminoase. Incearca sa onorezi contributia pe care a avut-o in viata ta. Indrazneste sa iti arati aprecierea azi.

Horoscop azi SAGETATOR

Te poti simti oarecum intimidat de cat de repede progreseaza unele lucruri azi. Telefonul poate suna de multe ori. Chiar si intelegeri sau afaceri pot fi facute sau desfacute azi cat ai clipi, lasandu-te cam ametit. Cineva pe care te bazezi se poate schimba de cateva ori, dandu-ti si tie peste cap programul. Poate dura inca o zi sau doua ca lucrurile sa se aseze, deci nu te astepta la rezolutii imediate.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Este o zi buna sa recuperezi cu orice trebuie facut. Ai fost cam distras in ultimul timp, intrucat energiile spirituale te-au inspirat. Acum e timpul sa aplici o parte din aceasta inspiratie in moduri mai practice, scrie Sfatul Parintilor. Poate ca poti veni cu moduri inovative de a te descurca cu unele sarcini de facut la munca. Sau poate vei folosi unele tehnologii noi sa faci ce ai de terminat.

Horoscopul zilei VARSATOR

Unele vise cam bizare pot veni noaptea aceasta la tine. Simbolurile pot include oameni sau obiecte la care nu te-ai fi gandit constient nici intr-o mie de ani. Cu toate acestea, ele au o semnificatie pentru tine. Aseaza-te si fa o lista cu tot ce ai visat si apoi incearca sa analizezi ce inseamna pentru tine. Visul tau incearca sa iti spuna ceva important. Profita de asta.

Horoscop azi PESTI

Poate fi o zi cam intensa emotional pentru tine. Uneori te fortezi prea tare si te gandesti ca poti functiona ca un robot fara trairi. Asta nu e ceva realist, pentru ca esti unul din cele mai sensibile semne ale zodiacului. Esti tipul de persoana care are nevoie de multa armonie si ingrijire sufleteasca ca sa fie in echilibru. Ai grija de tine azi cu odihna suplimentara, hrana buna si discutii cu oameni pozitivi.