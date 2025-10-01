Poliţiştii şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe într-un dosar în care se investighează furtul mai multor componente de locomotive şi de combustibil.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române transmis AGERPRES, poliţiştii de la Secţia Regională Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, pun în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în Capitală într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

‘Acţiunea vizează documentarea şi probarea activităţii infracţionale a unor angajaţi ai unei instituţii. Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituţia în cauză referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantităţi de combustibil’, se precizează în comunicat.

Activităţile vizează descoperirea şi ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză, menţionează IGPR.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

AGERPRES