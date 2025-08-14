Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi pregătiţi să intervină în fiecare zi a minivacanţei de Sfânta Maria, atunci când este așteptat ca traficul turistic să atingă unul dintre cele mai ridicate niveluri din această vară, cu un aflux considerabil de vizitatori mai ales în zonele de litoral, staţiuni montane şi alte destinaţii de vacanţă.

„Gradul ridicat de aglomeraţie poate amplifica riscul apariţiei unor incidente care ar putea genera situaţii de urgenţă. În următoarele zile, aproape 5.000 de pompieri vor fi pregătiţi să intervină pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor aflate în situaţii critice”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Pompierii vor dispune de peste 4.000 de mijloace tehnice, inclusiv aproape 930 de echipaje pentru stingerea incendiilor, 110 autospeciale de descarcerare, precum şi peste 400 de echipaje SMURD, care includ autospeciale pentru transportul victimelor multiple, ambulanţe de prim ajutor, terapie intensivă mobilă şi transport neonatologic.

Pentru a evita producerea unor incidente majore, accentul este pus pe prevenirea situaţiilor ce pot pune în pericol viaţa sau bunurile turiştilor.

De la începutul sezonului estival, au fost desfăşurate controale de prevenire la unităţi de cazare şi agrement, precum şi în locaţii din domeniul alimentaţiei publice, acordându-se prioritate celor intens frecventate de turişti sau care, în urma verificărilor anterioare, au prezentat deficienţe privind securitatea la incendiu.

De asemenea, au fost verificate construcţiile şi amenajările destinate organizării de concerte, festivaluri, spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere şcolare şi alte spaţii folosite sezonier.

„Numai în lunile iunie şi iulie, la nivel naţional, pompierii au desfăşurat 6.511 de controale, în urma cărora au fost aplicate 24.313 de avertismente şi 3.896 de amenzi, în cuantum de aproximativ 31.000.000 de lei”, a arătat sursa citată.

În urma controalelor, pentru cinci obiective din judeţele Bacău, Hunedoara şi Suceava (trei obiective din categoria comerţ, un obiectiv din categoria turism şi un obiectiv din categoria cultură) s-a dispus măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie prin neechiparea cu instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare.

De la sfârşitul lunii iunie, pentru a crește siguranţa turiştilor care îşi petrec vacanţa pe litoral, au fost operaţionalizate 23 de puncte de lucru temporare în judeţul Constanţa.

Acestea includ zece puncte dotate cu maşini de stingere a incendiilor, şapte puncte dedicate acordării primului ajutor şi şase puncte echipate cu ambarcaţiuni şi scafandri pentru misiuni de salvare acvatică.

„O atenţie deosebită este acordată şi eficientizării misiunilor de răspuns la situaţii ce pot apărea pe autostrada A2 şi pe Transfăgărăşan.

Astfel, în fiecare weekend, în perioada sezonului estival, mai multe echipaje de pompieri asigură intervenţiile în situaţii de urgenţă (inclusiv cele medicale) pe tronsoane prestabilite, cu personal şi tehnică din cadrul ISU Argeş, ISU Călăraşi, ISU Ialomiţa şi ISU Bucureşti-Ilfov”, a precizat IGSU.

Cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în mai multe zone ale ţării vor avea loc procesiuni religioase la care este aşteptat un număr mare de credincioşi, astfel că în 14 judeţe vor fi mobilizate echipaje de pompieri în aceste locuri, pentru prevenirea şi gestionarea eventualelor situaţii de urgenţă.