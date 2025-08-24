A 27-a ediție a Festivalului Internațional ‘George Enescu’, cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume, începe duminică și se va încheia pe 21 septembrie.

Timp de patru săptămâni, Bucureștiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 100 de concerte.

Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu și propune, sub direcția artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediție construită pe trei piloni fundamentali: tradiția enesciană, inovația artistică și extinderea la nivelul comunităților, printr-o amplă serie de concerte în numeroase orașe din România, dar și prin deschiderea către noile generații.

Festivalul oferă noutăți spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control și Enescu – JTI Immersive Experience, până la revenirea operei și baletului în programul festivalului.

La ediția din 2025, publicul va putea asculta peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu, de la celebrele Rapsodii Române la Simfonii, Suite orchestrale, lucrări camerale rare și, desigur, opera monumentală ‘Oedipe’, prezentată într-o producție semnată de regizorul vizionar Stefano Poda, cu o distribuție de prestigiu. Dirijorul Tiberiu Soare va conduce spectacolul-eveniment, avându-i în distribuție pe Ruxandra Donose, Ionuț Pascu, Ramona Zaharia, Vazgen Gazaryan și alte voci excepționale ale scenei lirice internaționale.

Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zurich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico și multe altele aduc la București standardul excelenței.

Ediția 2025 lărgește aria de desfășurare a Festivalului Enescu în mai multe orașe din România – Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Brașov, Constanța, Oradea, Arad, Târgu Mureș, Craiova, Satu Mare și alte centre culturale – care devin, timp de patru săptămâni, scene pentru ansambluri de renume și soliști de prim rang. În acest fel, festivalul nu mai aparține doar Bucureștiului, ci întregii țări.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală, afirmă organizatorii.

Agenția Națională de Presă AGERPRES este partener media de tradiție al Festivalului.

AGERPRES