Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2024, date semidefinitive, a fost de 1.759,183 miliarde lei prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 0,9% față de anul 2023, conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu varianta provizorie, în varianta semidefinitivă, PIB – în termeni nominali – estimat pentru anul 2024 este mai mic cu 0,1%.

Potrivit INS, în anul 2024, modificări mai importante ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au consemnat: agricultura, silvicultura și pescuitul nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (-0,2%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,2 puncte procentuale (de la 94,1% la 94,3%); industria, de la 0,0% la -0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate care a scăzut cu -0,3 puncte procentuale (de la 99,8% la 99,5%); construcțiile nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (-0,2%), iar volumul de activitate a scăzut cu -0,2 puncte procentuale (de la 97,4% la 97,2%); comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transportul și depozitarea; hoteluri și restaurante, de la +0,3% la +0,4%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,2 puncte procentuale (de la 101,7% la 101,9%); informațiile și comunicațiile nu au contribuit la creșterea PIB în ambele variante (0%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,1 puncte procentuale (de la 100,3% la 100,4%).

INS menționează că intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB în cele două estimări (0%), iar volumul de activitate a crescut cu +0,2 puncte procentuale (de la 99,7% la 99,9%); tranzacțiile imobiliare nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (-0,1%), iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,4 puncte procentuale (de la 98,7% la 99,1%); activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport nu au contribuit la creșterea PIB în ambele variante (0%), iar volumul de activitate a scăzut cu -0,5 puncte procentuale (de la 100,1% la 99,6%); administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (+0,1%), iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,5 puncte procentuale (de la 100,5% la 101,0%); activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au înregistrat modificări în ceea ce privește contribuția la creșterea PIB între cele două estimări (+0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat între cele două estimări (106,8%).

Pe categorii de utilizări, în anul 2024, modificări mai importante ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației, de la +3,7% la +3,5%, ca urmare a modificării volumului său cu -0,3 puncte procentuale (de la 106,0% la 105,7%); cheltuiala pentru consumul final individual al administrațiilor publice, de la +0,1% la -0,3%, ca urmare a modificării volumului său cu -5,5 puncte procentuale (de la 102,0% la 96,5%); consumul final colectiv efectiv al administrațiilor publice, de la 0,0% la +0,5%, ca urmare a modificării volumului său cu +5,5 puncte procentuale (de la 99,7% la 105,2%); formarea brută de capital fix, de la -0,9% la -0,7%, iar volumul indicatorului s-a modificat cu +0,8 puncte procentuale (de la 96,7% la 97,5%); variația stocurilor, de la +0,8% la +0,6%; exportul net de bunuri și servicii de la -2,9% la -2,7%. AGERPRES