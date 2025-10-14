În turul doi, Cristian va evolua cu învingătoarea meciului dintre Katie Volinets (SUA) şi Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

Tot în turul doi la Japan Open este calificată şi Sorana Cîrstea, locul 51 mondial, care va evolua cu britanica Katie Boulter.

Calificarea în turul doi este recompensată cu 4.160 de dolari şi 30 de puncte WTA.