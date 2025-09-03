Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a anunțat că nu va participa la întâlnirea organizată joi, 4 septembrie, de ministrul Justiției, Radu Marinescu. La reuniune au fost invitați șefii a opt instituții din domeniul juridic. Savonea consideră că inițiativa reprezintă „un exercițiu de imagine” și nu un dialog real.

În aceeași poziție se află și președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, care a transmis că va lipsi de la discuții. Ambele instituții au subliniat că justiția trece printr-o perioadă extrem de dificilă, iar întâlnirea ar putea deturna atenția de la problemele reale.

Într-o adresă oficială către Ministerul Justiției, Lia Savonea a precizat că organizarea unei astfel de reuniuni, cu instituții care au roluri și competențe diferite, riscă să relativizeze specificul fiecăreia și să alimenteze percepția unor privilegii nejustificate. Șefa instanței supreme a atras atenția că statutul magistraților este redus la simple costuri bugetare și că se alimentează neîncrederea cetățenilor în statul de drept.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat pentru HotNews că invitațiile au fost trimise încă din luna iulie, înainte de izbucnirea crizei privind pensiile speciale. El a respins acuzațiile de „exercițiu de imagine” și a precizat că scopul întâlnirii era găsirea unor soluții pentru eficientizarea sistemului judiciar.

Marinescu a menționat că discuțiile nu vizau pensiile și salariile magistraților, ci aspecte precum durata proceselor, calitatea legislației, digitalizarea, degrevarea personalului sau modernizarea infrastructurii instanțelor. Potrivit acestuia, era nevoie de o viziune comună și de un cadru de lucru pentru viitor.

Agenda întâlnirii cuprindea teme precum actualizarea taxelor judiciare de timbru, introducerea unor sancțiuni eficiente împotriva plângerilor nefondate, dar și promovarea unor soluții alternative de rezolvare a cauzelor. De asemenea, era prevăzută revizuirea cadrului legislativ pentru a reduce numărul de procese care nu necesită intervenția instanțelor.

Refuzul ICCJ și al CSM vine în contextul în care modificarea pensiilor speciale pentru magistrați face parte din pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Proiectul a stârnit proteste ample în instanțe și parchete, unde activitatea a fost suspendată în semn de nemulțumire.

Sursa: Newsinn