Ministrul Marcel Vela a anunțat, marți seară, că Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxă Română să împartă Lumina de Înviere și prescurile de Paște, iar Lumina va fi distribuită inclusiv spitalelor și centrelor de carantină din toată țara.

Ministrul de Interne a făcut anunțul, după ce a anuțat că a avut întrevederi cu reprezentanții BOR,în acest sens.

Declarații Marcel Vela

„În această seară nu voi anunta o noua Ordonanta militara.

Am considerat că e necesar să vă prezentăm acordul semnat astazi intre MAI si Patriarhia Română.

Am avut in vedere ca foarte multi romani vor sarbatori Sfintele Pasti la sfarsitul acestei saptamani. Asa cum si confratii noasstri de alte confesiuni au sarbatorit Învierea Domnului acum doua zile, cu multa responsabilitate și intelepciune, lucru pentru care, in calitate de ministru al Afacerilor Interne, le multumesc public.

Avand in vedere numarul mare de cetateni de religie ortodoxa pentru a nu exista riscul raspandirii infectiilor cu noul coronavirus, MAI vine in sprijinul BOR executand misiuni de sustinere si ajutor pentu clerici si credinciosi.

Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pași si a luminii sfinte aduse de la Iersusalim in seara Învierii.

Tinand cont de decretele prezidentiale si ordonantele militare emise pana in prezent, astazi am semnat cu PF Daniel, patriarhul BOR, un Acord de sustinere si sprijin din partea tututror fortelor coordonate in starea de urgenta de MAI pentru stabilirea unor actiuni comune cu ocazia sarbatorilor pascale din acest an.

Prin distribuirea Pastilor si a sfintei Lumini, intre Patriarhie si MAI s-au stabillit :

Pâinea binecuvântată în formă de prescuri stropita cu agheasma si vin, numita Paști, sfintita in Joia mare, 16 aprilie, va fi distribuita credinciosilor vineri, 17 aprilie, si sambata, 18 aprilie, intre orele 7-17, in toate parohiile din Patriarhia Română,în locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult, de catre personal al bisericii si voluntari, cu masuri de protectie, masti sanitare, distantare sociale, distanta marcata exact ca la magazinele alimentare.

În declaratia pe propria raspundere, la locul deplasarii se va face precizarea „pentru ridicarea sfintelor Paști de la biserică” și va trece numele lăcașului de cult di nzona de rezidenta a persoanei respective.

Reprezentantii MAI vor asigura ordinaea publica pe toata perioada distribuirii sfintelor Pasti.

Angajatii parohiilor și voluntarii vor asigura respectarea distantelor sociale pe perioada distribuirii Pastilor avand ca semn distinctiv o banderola alba pe brat.

Pentru cei si de peste 65 de ani Paștile vor fi distribuite de voluntari vineri si sambata sui in ziua de Pasti cu respectarea masurilor de protectie: masca si manusi.

Distribuirea sfintei Lumini aduse de la Ierusalim aduse sambata 18 aprilie, in jurul orei 19, se va face de voluntarii parohiilor si de echipajele de ordine publica si patrulele existente sub coordonarea MAI aflate in misiune, sambata: politia nationala, locala, pompierii, jandarmii, incepand cu ora 20.00.

Credinciosii vor putea iesi in proximitatea casei, in afara casei, curtii , respectand distantarea sociala sa fie evitata aglomeratia si formarea grupurilor mai mari de 3 persoane .

Va doresc o saptamana luminata si multa sanatate! Dumnezeu sa ocroteasca Romania, Dumnezeu sa ocroteasca toți românii!”, a declarat ministrul Marcel Vela, marți, la sediul MAI.