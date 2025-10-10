Vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a reacționat dur la noile atacuri lansate de deputatul PNL Alexandru Muraru — fratele ambasadorului României în SUA — la adresa liderului suveranist Călin Georgescu. După ce Muraru a lansat noi amenințări cu plângeri penale, Lulea a afirmat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că a ajuns să-i fie teamă privind discernământul celor care conduc azi România.

„Acești oameni trăiesc și sunt total depărtați de realitate. L-am văzut și pe președinte plimbându-se cu niște prezentări PowerPoint, încercând să convingă alți oficiali europeni că un om nevinovat este deja vinovat. Mie mi-e teamă, mi se pare că România este condusă de niște personaje care au probleme psihice.

Justiția nu se face de către oameni politici, nu prin declarații în Parlament, ci pe bază de probe clare, nu pe maculatură creată la comandă politică.

Ei spun că România a fost atacată hibrid, informațional, tot felul de bazaconii în care niciun oficial NATO nu s-a sesizat, pentru că atunci s-ar fi activat articolul 5. Deci este evident că nici măcar partenerii noștri europeni și transatlantici nu cred ce li se spune.

Nu pot să cred că americanii, francezii, au văzut niște dovezi concrete și nu au luat măsuri. Lipsa activării articolului 5, care presupune apărarea comună a unui stat membru, arată acest lucru,” a afirmat Lulea, la Realitatea Plus.