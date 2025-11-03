Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că mica recalculare a pensiilor decurge „decent”, deși realitatea din teren spune altceva.

Procesul, așteptat de sute de mii de pensionari încă din primăvară, este blocat de întârzieri uriașe, iar majorările promise lasă de dorit.

Ministrul Muncii, mulțumit. Pensionarii au cheltuit mai mult pe acte

Doar un procent infim dintre dosare a fost soluționat până acum, iar mulți vârstnici primesc creșteri derizorii, de cel mult câteva zeci sau sute de lei.

În unele județe, recalcularea ar putea dura până la un an și jumătate, în timp ce unii pensionari își exprimă dezamăgirea după ce au plătit sume importante pe adeverințele necesare.

Autoritățile invocă “ritm decent”, dar faptele indică un eșec de proporții, care lovește direct în cei mai vulnerabili dintre cetățeni.