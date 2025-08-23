Ministerul Educației a anunțat vineri că aproximativ 98,6% dintre cadrele didactice titulare au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități, ca urmare a deciziei de creștere cu două ore a normei didactice săptămânale.

Măsura, adoptată prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat o redefinire a normelor didactice pentru noul an școlar 2025–2026 și are ca scop creșterea interacțiunii elev-profesor, păstrând totodată continuitatea în unitățile de învățământ.

Ministerul Educației explică modificările normelor didactice

Conform Ministerului Educației, creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână este o măsură temporară, menită să îmbunătățească interacțiunea elevilor cu profesorii titulari. Reprezentanții ministerului au precizat că, pe baza datelor furnizate de inspectoratele școlare la finalul constituirii normelor, majoritatea profesorilor rămân în unitățile lor de învățământ, iar doar o mică parte va completa orele din alte școli.

Ministrul Educației și Cercetării a subliniat că această modificare trebuie să fie însoțită de o reducere a sarcinilor birocratice și administrative, pentru ca profesorii să se poată concentra pe actul educațional. De asemenea, ministerul a avut în vedere evitarea fragmentării normelor didactice în mai multe unități, pentru a păstra stabilitatea cadrelor didactice.

Distribuirea normelor pentru suplinitori și plata cu ora

Săptămâna viitoare, Ministerul Educației va distribui normele pentru cadrele didactice suplinitoare, iar ulterior va comunica orele disponibile pentru plata cu ora. Conform comunicatului oficial, această etapă vine în sprijinul unităților școlare care au nevoie de completarea orelor și asigurarea continuității procesului educațional.

În plus, Ministerul Educației a mulțumit tuturor cadrelor didactice pentru implicarea în pregătirea anului școlar, subliniind contextul dificil creat de criza fiscal-bugetară. Oficialii au menționat că aceste măsuri sunt parte dintr-un plan mai amplu de optimizare a resurselor umane în învățământ.