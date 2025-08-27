Ministrul Dezvoltării declară că, în cadrul discuțiilor din coaliție, s-a convenit desființarea a 40.000 de posturi din administrația locală.

Potrivit lui Cseke Attila, reducerile de personal vor afecta atât organigramele primăriilor și consiliilor locale, cât și cabinetele aleșilor și structurile Poliției Locale.

Ministrul a precizat pentru Antena 3 că pragul de concediere va fi în jurul a 20%, însă implementarea se va face diferențiat.

În cazul instituțiilor unde există posturi vacante, acestea vor fi desființate cu prioritate. În instituțiile cu organigrama completă, măsura va însemna reorganizare și concedieri.

Din totalul de 148.000 de posturi existente la acest moment în administrația locală, ar urma să fie desființare 30.000 de posturi din organigramele instituțiilor locale, 6.000 de posturi din cabinetele aleșilor locali și ai demnitarilor și 4.000 de posturi din Poliția Locală.

Cabinetele aleșilor, vizate de restructurări

Ministrul a mai anunțat o „reducere masivă” a posturilor din cabinetele aleșilor, de la 10.700 în acest moment la aproximativ 6.000, ceea ce înseamnă o scădere de 57%. Vizați sunt consilierii primarilor, viceprimarilor, miniștrilor și secretarilor de stat.

Întrebat ce se va întâmpla cu persoanele care își vor pierde locurile de muncă, Cseke Attila a transmis că aceia care sunt competenți își vor găsi alte oportunități.

„Eu cred că cei care sunt foarte buni îşi vor găsi loc în altă parte. Recomandarea mea pentru autoritățile locale este ca aceste reorganizări să fie făcute pe bune, să rămână doar cei mai buni. Poți performa doar cu oameni buni lângă tine”, a subliniat ministrul.