Ministrul Economiei – Virgil Popescu are coronavirus. Ministrul a fost testat pozitiv luni, după ce a avut simptome de gripă.

”Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv.