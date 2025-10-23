România plătește cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, raportată la puerea de cumpărare a oamenilor, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, joi, 23 octombrie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, precizând ce soluții are în vedere pentru perioada următoare.

„În momentul de faţă, cel mai important lucru este să facem noi capacităţi de producţie. România astăzi are o marjă de import de aproximativ 1.500-2.000 de MW/oră pe zi, adică la 24 de ore, producţie care până acum cinci ani era asigurată din capacităţi proprii. Aşa cum aţi spus şi dvs, în ultimii zece ani, România a scos din uz capacităţi de producţie bazate pe cărbune şi pe gaz de 7.000 MW şi a pus în loc capacităţi de producţie de 1.200 MW, ceea ce arată că noi am scos tot ce înseamnă input-uri de energie şi ne-am lăsat dependenţi de bursă şi de piaţă internaţională.

Pentru a putea în continuare să trecem această iarnă, ieri am finalizat o negociere extrem de importantă cu cei din Comisia Europeană, şi anume să păstrăm în continuare până în 3 grupuri până la finalul lui 2029 şi alte două două grupuri până la finalul lui august 2026, de la Complexul Energetic Oltenia, grupuri pe cărbune, care urmează să fie înlocuite, în acest termen, de noi centrale pe gaz, Eşaslniţa şi Turceni, şi de un mare parc fotovoltaic cu capacităţi de stocare de 500 MW la Complexul Energetic Oltenia. Pe de o parte.

Pe de altă parte, lucrăm la Mintia, unde va fi o centrală pe gaz extrem de mare şi de performantă, 1700 MW, şi la Iernut, unde de acum zece ani a început acea construcţie, s-au schimbat constructorii, am executat scrisoarea de garanţie, şi acolo urmează să facem, în judeţul Mureş, o capacitate de 400 MW, care să fie gata până la finalul anului viitor, în paralel.

Toţi banii pe care îi avem din finanţări europene sau fond pentru modernizare, îi direcţionăm către capacităţi de stocare pentru energia solară şi nu numai. Pentru că, în momentul de faţă, România produce foarte multă energie solară în timpul zilei, primăvara, vara şi toamnă, pe care nu are capacitatea să o înmagazineze, pe care o vinde foarte ieftin, urmând ca seara, între 18:00 şi 22:00, să aducă energie, chiar şi de 1.000 de ori mai scumpă decât cea pe care o vindem; vorbim de anumite intervale orare – lucru care ne face să fim dependenţi de importuri.

Iar scopul meu este unul foarte clar: să avem suficientă energie, în aşa fel încât să nu mai fim dependenţi de importuri şi România să se transforme din importator net în exportator net de energie şi să aducem bani în ţară din acest lucru. Şi doi, preţul final plătit de consumator – fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii – să fie măcar cu un euro sub media europeană”, a spus ministrul Energiei, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

„Am evitat, ca de la 1 ianuarie, să avem o altă creştere de preţ”

De asemenea, Bogdan Ivan a spus că în prezent, România plătește cea mai scumpă energie din blocul comunitar, raportată la puterea de cumpărare a populației, precizând că a evitat o nouă scumpire ce era posibilă.

Potrivit ministrului, prelungirea activității centralelor pe cărbune a fost soluția pentru evitarea unei creșteri de aproximativ 30%, începând de la 1 ianuarie, a facturilor finale în contextul în care România a fost obligată să importe, în anumite intervale orare, încă 1.200-1.400 MW faţă de ceea ce importa deja.