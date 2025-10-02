Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România suportă în prezent unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie la nivel mondial, iar soluția pe care o propune vizează investiții masive în capacități de stocare și diversificarea producției de electricitate.

„România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume. Ţinta mea este una foarte clară: capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear”, a transmis Ivan, într-un mesaj pe Facebook.

El a amintit că, în ultimul deceniu, România a pierdut aproximativ 7.000 MW capacități de producție pe gaze și cărbune, ceea ce accentuează deficitul actual. În fiecare zi, țara se confruntă cu un gol de circa 2.000 MW, acoperit prin importuri.

„Creştem capacităţile de producţie, capacităţile de stocare ale energiei electrice produse de solar, pentru că până acum s-au instalat enorm de multe astfel de capacităţi, fără baterii în spate. Odată stocată acea energie, produsă în timpul zilei, va putea fi consumată seara, reducând presiunea pe importuri. Evităm specula și limităm capacitatea unor companii care nu sunt de bună credinţă să profite de consumatori”, a subliniat ministrul.

Ivan a mai precizat că există patru operatori pe piață care oferă deja prețuri sub pragul plafonat anterior, de 1,30 euro. „Ăsta este şi dezideratul mandatului meu: să scădem preţul energiei”, a punctat ministrul Energiei.

Sursa: Newsinn