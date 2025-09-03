Ministrul Finanțelor susține că la întâlnirea pe care a avut-o, miercuri, cu echipa FMI sosită în România, nu s-a luat în discuție scenariul unei noi majorări generale a TVA. Pe de altă parte, Alexandru Nazare a sugerat că segmentul HoReCa va fi nevoit să se adapteze cotei standard de TVA, fiind vorba despre un angajament anterior.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat după întâlnirea cu echipa FMI, desfășurată la sediul Ministerului Finanțelor, că nu se ia în calcul o creștere a TVA.

„Trebuie să evităm cumva o creștere, de exemplu a TVA-ului, a impozitării pe muncă. Am luat deja măsuri foarte importante, aproape 11 miliarde pentru acest an și peste 30 pentru anul viitor. Aceste măsuri ne ajută să revenim în ținta de deficit în 2026, ceea ce e foarte important. Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creștere a TVA”, a declarat Alexandru Nazare.

Pe de altă parte, ministrul a sugerat că sectorul HoReCa nu va scăpa de alinierea la cota standard de TVA, menționând că acest lucru reprezintă „un angajament asumat când am adoptat pachetul unu”. O decizie finală va fi luată în urma monitorizării încasărilor, la finalul lunii septembrie sau începutul lunii octombrie.

Întrebat dacă România se va încadra în ținta de deficit bugetar de 7%, ministrul a precizat că o evaluare clară va fi realizată în cadrul rectificării bugetare.

„Aceste lucruri le vom discuta în momentul când vom avea rectificarea, cu cifrele pe masă, cu toate datele pe masă, având, bineînțeles, discuții în prealabil cu toți partenerii pe care îi avem. Avem o primă rundă de discuții făcute cu toți ordonatorii de credite și, în momentul în care asamblăm toate aceste sume, vom avea și țintele pe care trebuie să le comunicăm foarte clar, mai ales în contextul procedurii de deficit excesiv.”