Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat că este SIGURĂ aplicarea șomajului tehnic pentru bugetari iar domeniile în care se va lua această măsura vor fi anunțate în câteva zile, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS. Este prima declarație a ministrului Muncii după anunțul premierului Ludovic Orban în legătură cu intrarea bugetarilor în șomaj tehnic, prin rotație, timp de 15 zile pe lună. conform realitatea.net

Ministrul Muncii a evitat să enunțe domeniile din sectorul public în care va fi aplicată măsura de intrare în șomaj tehnic prin rotație.

Foto- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii

„Domeniile le vom stabilit dupa discutii cu ministrii unde s-a redus activitatea, respectiv dupa discutii cu structurile asociative locale și le vom anunța public.

Cert este ca toti angajații din sistemul public, prin rotație, jumătate de lună o primă serie, cealaltă jumătate a doua serie vor fi în această situație de a rămâne acasă cu un beneficiu de 75% din salariul de bază, ceea ce in limbaj popular se numeste somaj tehnic.

Avem in vedere o masura care sa raspunda realitatii cum arată în acest moment. (…) Este o masura care raspunde in mod corect care raspunde in acest moment la activitatea de acum din administratie. Scopul aceste masuri e strict legat de corectitudine fata de sistemul public. (…)

Sunt domenii in care se lucreaza si pentru care solicitarea e sa ramana in prima linie si aici nu se aplica decizia, dar sunt si domenii in care lucreaza persoane constiente ca daca activitatea se reduce si venitul este pe masura.

Dupa o analiza riguroasa prin consultare cu ministrii si autoritatile locale, vom anunta public care sunt acele domenii. Fiecare ministru are argumente pentru a sustine aplicarea masurii intr-o zona din totalul angajatilor pe care-i coordoneaza si vom anunta public.

Se simte de cateva zile care sunt acele sectoare din domeniile coordonate de minsitri in care activitatea s-a redus, deja se vad care sunt aceste zone, important e sa aiba loc o discutie pe argumente.

Pentru un anunt clar asupra domeniilor vizate de aceasta masura, dupa o analiza, vom anunta public.

NU vor exista favoritisme, masura se refera la toti angajatii unde e redusa activitatea”, a declarat Violeta Alexandru la Realitatea PLUS.

Vezi ce a mai spus ministrul Violeta Alexandru aici realitatea.net.