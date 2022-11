Atacurile din ultimele zile, de la vârful Coaliției de guvernare, nu pot fi trecute cu vederea. Analistul politic Miron Mitrea a spus, referindu-se la cele mai recente atacuri lansate în spațiul public de liderul PSD Marcel Ciolacu, că „ceea ce vedem noi aici însemnă pregătirea unor șahiști de o calitate bună”. „Mă refer la Ciolacu și la încă unul căruia nu îi spun acum numele, din zona liberală, care pregătesc alegerile pentru anul 2024”.

„Sunt momente in care oricat de bine ai guverna, poporul nu o sa te iubeasca. Cand spun ca populatia nu va ajunge in genunchi, spun ca nu va muri de foame. Ca va fi o criza economica, asta nu e exclus. Rau va fi, nu este niciun motiv sa fie bine. Nu va fi atat de rau insa cum spun astia- apocalipsa asta. Oamenii trebuie sa aiba grija de ei, asta este ceea ce spun eu mereu. Politicienii au alta treaba. Politicienii se bat pentru putere.

Marcel Ciolacu e in situatia in care va trebui sa ia Guvernul. Penelistii, de partea celalta, incearca sa ii puna grenada in buzunar. Ei stiu ca vor pierde guvernarea si atunci ii baga pe sub usa toate aceste obligatii. PSD este la guvernare si controleaza guvernarea, iar PNL simte ca pierde guvernarea si se comporta ca un partid de Opozitie.

Parerea mea, Marcel Ciolacu nu e foarte sigur ca vrea sa ia guvernarea. Si atunci, daca poate gasi pe cineva care sa provoace anticipatele, foarte bine. Nu le poate provoca PSD-ul din motive de razboi peste granita, criza energetica etc.

Ce vedem aici inseamna pregatirea unor sahisti de o calitate buna, ma refer la Ciolacu si la inca un nume din zona liberala – nu ii dau numele – care pregatesc alegerile pentru anul 2024. Sunt insa unii care nu stiu jocurile, care ies si latru.

Nu e cearta la piata intre lideri (ai PSD si PNL – n.r.), intre cei din juriu poate ca da, dar nu intre lideri”, a afirmat Mitrea, duminica seara, in cadrul emisiunii „Culisele Puterii„, de la Realitatea PLUS.