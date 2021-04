Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, nu exclude să preia din nou portofoliul dacă acesta va reveni la PNL, după demiterea lui Vlad Voiculescu. Președintele Comisiei de Sănătate spune că e nevoie de un om care să cunoască bine sistemul.

„Dacă partidul meu ar decide acest lucru, da, dar suntem într-o coaliție în care acest portofoliu este la USR. Suntem într-o criză sanitară, suntem într-un moment în care Ministerul Sănătății are nevoie de un profesionist, are nevoie de un om care să înțeleagă sistemul, are nevoie de un om care să înțeleagă corpul medical, să înțeleagă pacientul și să înțeleagă și situația prin care trece populația generală în aceste zile. Suntem într-un val trei destul de agresiv, în care oboseala își spune cuvântul peste tot, atât în populația generală, cât și în corpul medical, și ar trebui în acest moment o reactivare, dacă vreți să-i spunem așa, a tot ce înseamnă sistem medical, care e obosit după un an de zile.

Este un guvern politic, iar acel ministru sau acel partid din această coaliție poate să aducă specialiștii în ministerul respectiv. Ministrul nu poate acoperi totul. Ministrul nu este cel care vede totul, știe totul și dirijează neapărat totul. Nu, ministrul trebuie să aibă niște secretari de stat cărora să le împartă anumite atribuții și trebuie să aibă consilieri care să-l sfătuiască la un moment dat în anumite situații. Având în vedere că sunt și miniștrii care nu sunt de specialitate, abordările sunt diferite. Am fost întrebat de dumneavoastră, cred că la începutul acestei guvernări, de ce face unul într-un fel și unul într-un fel. Sunt abordări diferite, atunci spuneam, eu sunt chirurg, dânsul este economist. Cred că într-un sistem sanitar trebuie să gândim sanitar, partea sau ponderea economică este cea care vine după, când suntem într-o criză sanitară”, a spus Nelu Tătaru.

Întrebat dacă ar fi de acord să fie propus un alt premier, deputatul liberal a afirmat: „Nu, coaliția trebuie să aibă stabilitate și trebuie să rămână premier Florin Cîțu în acest moment. Cred că USR-PLUS poate găsi un profesionist care să ocupe portofoliul de la Sănătate, să aducă după el și specialiștii care îi sunt necesari în a rezolva această criză sanitară”.

Sursa: Realitatea Din PNL