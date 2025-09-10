Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, la finalul meciului cu Cipru, scor 2-2, la Larnaca, în preliminariile CM 2026 că în opinia sa selecționata pregătită de Mircea Lucescu a pierdut orice șansă de a se mai califica direct la Cupa Mondială.

‘Nu am reușit să câștigăm și cred că am pierdut orice șansă la o calificare directă. Și la locul doi sunt șanse mici și e dureros. Se întâmplă, din păcate am luat acel gol destul de repede și a doua repriză nu am mai fost la fel cum am fost în prima. În schimb ei au prins mai multă încredere. Nu trecem printr-o perioadă foarte bună. Nu am început nici preliminariile așa cum ne doream, dar cred eu că este timp până în martie, dacă vom avea șansa să jucăm acel baraj. Practic aia va fi singura noastră șansă, pentru mulți dintre noi, de a ne mai califica la un Mondial’, a spus Nicolae Stanciu.

Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul și au presat continuu.

În alt meci, Austria a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-1, în deplasare, cele două echipe fiind la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii mai au șansa barajului din primăvară.

România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria.

