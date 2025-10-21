Președintele Nicușor Dan a comentat într-un mod oarecum surprinzător rezultatele sondajelor care arată că tot mai mulți români îl consideră pe fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu un conducător bun. Dan, fost olimpic internațional la matematică în ultimii ani ai așa-numitei „Epoci de Aur”, crede că românii au rămas cu impresia că, în acea perioadă, exista un plan de țară — o impresie care, spune el, a dispărut după 1990.

Întrebat, la un post de televiziune, cum comentează un sondaj de opinie care arată că 38% dintre români consideră că niciunul dintre președinții României care și-au încheiat mandatele nu a fost bun, iar alți 27% îl consideră pe Nicolae Ceaușescu drept cel mai bun, Nicușor Dan a declarat că aceste date reflectă mai degrabă incapacitatea liderilor post-comuniști de a se impune, nu faptul că regimul comunist ar fi fost superior.

„Reflectă aceeași neîncredere față de modul în care este administrată România în momentul de față. Oamenii conștientizează că comunismul nu a fost ceva benefic. Și ăsta e un lucru bun (…). Pe de altă parte, Nicolae Ceaușescu, pentru că… bineînțeles că regimul comunist și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceaușescu un plan de țară, pe care, în toată această tranziție prelungită pe care o trăim, nu îl mai văd. Așa citesc eu”, a afirmat Nicușor Dan, citat de Agerpres.