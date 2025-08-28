Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după agresiunea din București, unde un tânăr venit la muncă a fost bătut și umilit. Șeful statului a condamnat ferm fapta, subliniind că astfel de comportamente nu pot fi tolerate într-o societate care respectă valori fundamentale.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

El a avertizat și asupra pericolului discursurilor care instigă la ură, arătând că „cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”. Totodată, președintele a cerut ca autoritățile să trateze cazul ca pe o infracțiune motivată de ură.

Șeful statului a apreciat intervenția polițistului aflat în timpul liber, care a reușit să oprească agresorul. „Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan a făcut trimitere și la experiența românilor care lucrează în străinătate, subliniind că România trebuie să fie un spațiu unde orice persoană, indiferent de origine, etnie sau statut, este respectată și protejată.

„Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a încheiat președintele mesajul său.

