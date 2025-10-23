Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, 23 octombrie, înainte de a participa la Consiliul European, că țările din Uniunea Europeană trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei.

„Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei.

Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a spus președintele, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan a mai spus că ameninţările hibride rămân în continuare o „preocupare” a înaltului for european.

„Fiecare dintre pachetele de sancţiuni a afectat economic Rusia”

De asemenea, Nicușor Dan a spus că fiecare dintre pachetele de sancțiuni a afectat economic Rusia, precizând că adoptarea pachetului 19 de sancţiuni „este un lucru bun”.

„E o discuţie care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem din discuţia liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus preşedintele, referitor la utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru susţinerea Ucrainei. Nicuşor Dan a mai spus că, pe acest subiect, „părerile sunt împărţite”.

Ţările din Uniunea Europeană au adoptat oficial, joi, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina, care include o interdicţie asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia. Ţările din blocul comunitar au aprobat pachetul miercuri, după ce Slovacia a renunţat să se mai opună.

Noile sancţiuni, pe care Uniunea Europeană le-a aprobat în unanimitate chiar înainte ca liderii europeni să participe la Consiliul European de la Bruxelles, includ o interdicţie progresivă a importurilor de GNL, începând din aprilie pentru contractele pe termen scurt şi începând cu 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung, au relatat surse diplomatice, citate de EFE.

În plus, Uniunea Europeană a decis să restricţioneze mişcarea diplomaţilor ruşi între ţările UE şi a pedepsit 45 de noi companii care ajută Rusia să se sustragă sancţiunilor, inclusiv 12 din China, trei din India şi două din Thailanda.

În urma unei întâlniri tensionate dintre Trump şi Zelenski, care a avut loc vinerea trecută la Casa Albă, liderii europeni au fost nerăbdători să demonstreze că Ucraina se poate baza în continuare pe sprijinul lor.

Un semn al sprijinului pe termen lung este propunerea Comisiei Europene de a utiliza active ruseşti îngheţate în Europa pentru a oferi Ucrainei un „împrumut sub formă de reparaţii” în valoare de 140 de miliarde de euro.

Potrivit planului, Uniunea Europeană ar folosi soldurile de numerar din titlurile de valoare îngheţate ale băncii centrale ruse pentru a oferi Kievului sprijin, care ar acoperi o mare parte din nevoile sale de finanţare pentru 2026 şi 2027.