Guvernul condus de Ilie Bolojan face ce știe el mai bine: crește taxele și impozitele. Mai nou, Executivul are în plan să majoreze taxele pe muncă, dacă nu crește numărul românilor plătitori de taxe. 

Taxa pe muncă ar putea crește în țara noastră! Semnalul vine de la vârful statului, iar premierul spune că există doar două soluții: creștem numărul angajaților activi sau creștem taxa pe muncă.

Datele arată și cât câștigă statul în prezent: aproape jumătate din venitul brut se întoarce prin taxe și impozite – cele care se rețin din salariu și cele indirecte prin TVA sau accize. Un angajat cu 2.500 de lei dă statului lunar peste 1.400 de lei. 

CÂȚI BANI SE ÎNTORC ÎN BUGETUL STATULUI DIN SALARII

Salariul minim pe economie – brut: 4.050 de lei/ net: 2.574 de lei
Asigurări sociale (CAS) 25% – 938 de lei
Asigurări sociale de sănătate (CASS) 10% – 375 de lei
Impozitul pe venit 10% – 163 de lei
Angajatul plătește statului – 1.476 de lei

Salariul mediu pe economie – brut: 9.431 de lei / net: 5.517 lei
Asigurări sociale (CAS) 25% -2.358 de lei
Asigurări sociale de sănătate (CASS) 10% – 943 de lei
Impozit pe venit 10% – 613 lei
Angajatul plătește statului – 3.914 lei

SURSA: Realitatea PLUS 

 

